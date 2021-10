La rosicata di Fedez sul ddl Zan affossato: "Bravi tutti". E perde la testa su Matteo Renzi

27 ottobre 2021 a

a

a

Fedez torna ad affacciarsi all'interno del dibattito politico dopo che il Senato ha di fatto impantanato il ddl Zan sull'omofobia. "Ma il Renzi che si proclamava paladino dei diritti civili è lo stesso che oggi pare sia volato in Arabia Saudita mentre si affossava il DDL Zan? per celebrare la libertà di parola organizziamo una partitella a scarabeo con Kim Jong-un? Gran tempismo. Comunque bravi tutti" il messaggio su Twitter del rapper e marito di Chiara Ferragni, che negli scorsi mesi si era a lungo mosso in prima persona per sostenere la legge che vede Alessandro Zan come primo firmatario.

Ma il Renzi che si proclamava paladino dei diritti civili è lo stesso che oggi pare sia volato in Arabia Saudita mentre si affossava il DDL Zan?

per celebrare la libertà di parola organizziamo una partitella a scarabeo con Kim Jong-un?

Gran tempismo.

Comunque bravi tutti — Fedez (@Fedez) October 27, 2021

