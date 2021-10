Ddl Zan, vittoria di Matteo Salvini: “Sconfitta l'arroganza di Pd e M5S. Legge affossata dalla sinistra”

27 ottobre 2021 a

L’Aula del Senato ha approvato la proposta di non passaggio all’esame degli articoli del ddl Zan. La cosiddetta ‘tagliola’ presentata da Lega e Fratelli d’Italia ha ottenuto 154 voti favorevoli, 131 contrari, e due astenuti. Dopo il voto segreto la presidente di Palazzo Madama, Casellati, ha sospeso la seduta che riprenderà al termine della Conferenza dei capigruppo. La vittoria del centrodestra in Senato è motivo di orgoglio per Matteo Salvini, leader della Lega: “Sconfitta l’arroganza di Letta e dei 5Stelle: hanno detto di no a tutte le proposte di mediazione, comprese quelle formulate dal Santo Padre, dalle associazioni e da molte famiglie, e hanno affossato il Ddl Zan. Ora ripartiamo dalla proposte della Lega: combattere le discriminazioni lasciando fuori i bambini, la libertà di educazione, la teoria gender e i reati di opinione”.

Fine dei giochi per il ddl Zan. Stop alla legge: il Senato dice sì alla 'tagliola'

Una reazione al voto del Senato è arrivata anche da Alessandro Zan, deputato Pd e primo firmatario del disegno di legge contro l’omofobia: “Chi per mesi, dopo l’approvazione alla Camera, ha seguito le sirene sovraniste che volevano affossare il Ddl Zan è il responsabile del voto di oggi al Senato. È stato tradito un patto politico che voleva far fare al Paese un passo di civiltà. Le responsabilità sono chiare”.

