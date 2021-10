Er sor marchese s'è svejato: la telefonata di Roberto Gualtieri a Nicola Franco

24 ottobre 2021 a

Er sor marchese s’e’ svejato: e così, dopo la notizia “sparata” dal nostro giornale, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha alzato il telefono all’ora di pranzo e ha chiamato il presidente del VI municipio Nicola Franco, il grande escluso dai presidenti “di sinistra” nella riunione sui rifiuti che riempiono la Capitale. L’ha fatta grossa, Gualtieri, perché in una sede istituzionale non parli di problemi della città senza coinvolgere tutti i soggetti aventi titolo. E se Nicola Franco è di destra lo sa anche il suo territorio - 257mila abitanti - che lo ha scelto come suo presidente. La gaffe del sindaco era stata davvero grave e Gualtieri ha tentato di correre ai ripari con la telefonata. Il che serve sicuramente a tentare di recuperare un bon-ton istituzionale ma non ricuce la ferita: Franco presiede il municipio con il più alto numero di discariche abusive e semmai proprio lì il Campidoglio deve fare la sua parte, liberando un territorio troppo sotto pressione anche per la presenza dell’impianto di Rocca Cencia.

Gualtieri ha garantito a Franco che non succederà più - e ci mancherebbe - ma sarà bene che qualcuno gli scriva un memo per ricordargli che è anche meglio evitare incontri di partito o coalizione in quella che è la casa di tutti i romani e non di quelli iscritti al Pd. E se proprio deve vedere i suoi compagni lo faccia con tanto di comunicato ufficiale in modo che tutti sappiano - in trasparenza - come trascorre il tempo chi dovrebbe invece dedicarlo all’intera comunità romana e non solo a chi l’ha votato, che rappresenta appena un quarto degli elettori.

