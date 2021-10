L'altolà di Matteo Salvini al governo: sbagliato rifinanziare il reddito di cittadinanza con il taglio delle pensioni

23 ottobre 2021 a

Matteo Salvini mette i puntini sulle “i” sulla questione delle pensioni. Mario Draghi ha annunciato l’addio a Quota 100 - “Io non ero d'accordo con Quota 100 e non verrà rinnovata, ora occorre assicurare una gradualità nel passaggio a quella che era una normalità ed è questo l'oggetto della discussione. L'importante è tenere fisso che la legge non sarà rinnovata, poi bisogna essere graduali nell’applicarla” - una mossa che ha fatto storcere il naso al leader della Lega, che ha mandato un messaggio al Premier uscendo dall’aula bunker del Pagliarelli a Palermo dopo l’udienza sul processo Open Arms: “A me non interessa la forma ma la sostanza, ho scritto mentre ero in aula al presidente Draghi perché sentivo robe strane. Sono a disposizione per incontrarlo quando vuole anche domani. Sarebbe un errore rifinanziare il reddito di cittadinanza e tagliare le pensioni”.

“Siamo - ha proseguito il numero uno del Carroccio - sulla buona strada, i dati economici sono positivi, il Covid sta arretrando e la salute sta avanzando. E quindi intervenire a gamba tesa sulle pensioni non mi sembra il modo migliore per far rialzare il Paese, anche perché ricordo che Quota 100 ha dato lavoro anche a centinaia di migliaia di giovani. Ma come sempre abbiamo fatto in questi mesi, anche su questo - conclude Salvini - troveremo un accordo con il presidente Draghi”.

