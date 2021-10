L'Aria che Tira, Massimo Cacciari boccia il centrodestra: "Silvio Berlusconi al Quirinale? Ridicolo"

Giada Oricchio 22 ottobre 2021 a

Incontenibile Massimo Cacciari. Il filosofo polverizza in pochi minuti l’ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale: “Ridicolo solo parlarne”. Lilli Gruber, conduttrice di “Otto e Mezzo”, l’approfondimento politico di LA7, domanda (con sorriso a fior di labbra) a Cacciari cosa ne pensa di Matteo Salvini che si dice convinto di avere i numeri per far eleggere Berlusconi Presidente della Repubblica: “E’ una candidatura seria o è un gioco delle parti come ha detto il Partito Democratico? E in qualche modo incide l’assoluzione dell’ex premier nel processo Ruby ter dove è accusato di corruzione di testimoni?”. Il professore veneto ghigna lievemente e dà subito l’affondo: “Premessa telegrafica perché l’argomento non merita di più, premesso che agli italiani non interessa niente dei processi di Berlusconi, assolto o condannato, non gliene frega più niente a nessuno poiché abbiamo ben altre grane per l’anima, può essere semplicemente una candidatura di bandiera del centrodestra anche al fine di ricompattarsi tra di loro”.

Secondo Cacciari, il fondatore di Mediaset vede il Colle con il cannocchiale: “Non c’è alcuna possibilità di riuscita, nell’attuale Parlamento non hanno minimamente i numeri per farcela. Può essere una candidatura al primo scrutinio, nient’altro”. Gruber provoca il leone che ancora sonnecchia nel filosofo: “Eh ma a Berlusconi piacerebbe diventare Presidente della Repubblica” e Cacciari: “Affari suoi! E’ talmente ridicola la cosa che neanche a parlarne. Come faccio a essere sicuro che non ha i numeri? E chi lo vota? I 5 Stelle?!”. Lapidario.

