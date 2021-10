Caos Forza Italia, Renato Brunetta difende Mariastella Gelmini: nterpreta il malcontento nel partito

21 ottobre 2021 a

a

a

“Inutile ignorare quanto accaduto ieri tra persone che ambiscono solo a rilanciare Forza Italia, che ha un’occasione da cogliere ma vive un momento di difficoltà innegabile. Il malcontento c’è, è diffuso" sottolinea Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. che corre in difesa della collega Mariastella Gelmini. "Ne ha dato corretta raffigurazione - sottolinea - e io stesso l’ho ribadito ieri pomeriggio al presidente Berlusconi, presente il coordinatore Tajani. Il malessere - spiega - è figlio soprattutto della sospensione, causa pandemia, del funzionamento degli organi di partito in cui naturalmente si discute. Occorre riattivarli a ogni latitudine: centrale e periferica, per fare anzitutto una compiuta analisi dell’attuale situazione politica, risultati delle elezioni amministrative compresi, e della linea politica da tenere, anche in vista delle prossime scadenze elettorali, in cui ambiamo a risultati più adeguati a storia e potenzialità di tutti noi. Ben vengano i vertici del centrodestra, ma certo non possono esaurire la vita di partito” conclude il ministro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.