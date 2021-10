Messa in scacco da rubagalline, la Lega umilia la Lamorgese

19 ottobre 2021 a

a

a

«Ministra Lamorgese, lei si è fatta mettere in scacco da dei ruba galline? Valutiamo molto negativamente la linea di autoderesponsabilizzazione, linea fissa della gestione del Viminale». Lo ha detto Gianni Tonelli della Lega, intervenendo in Aula della Camera dopo l’informativa della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sugli scontri nelle manifestazioni contro il green pass.

La difesa della Lamorgese: "Perché Castellino era in piazza". Proteste di FdI alla Camera

Il deputato leghista ha quindi sollevato «interrogativi sul suo ruolo tecnico». Tonelli ha ricordato i decreti Salvini: «Guidare il Viminale è un fardello, ne siamo consapevoli e lo sa il suo predecessore che è a processo per difendere il suo popolo, ha avuto il coraggio di fare quello che lei non ha il coraggio». Infine, per il leghista «le responsabilità chiare si indirizzano verso la sua persona, non si può fare il ministro dell’Interno in guanti bianchi, dovrebbe imparare dal suo predecessore, pensi con quanta serenità Salvini poggiava la testa la sera sul cuscino...», ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.