Green pass, boom di certificati medici sui posti di lavoro

18 ottobre 2021 a

a

a

Arriva il green pass e c'è il boom di certificati medici sui posti di lavoro. Di tutto questo si è parlato nella puntata del 18 ottobre di Agorà in cui si è affrontato l'aumento del 22% di malattie sia nelle aziende pubbliche che in quelle private.

A testimoniarlo nello studio di Agorà c'è Domenico Crisarà, vicesegretario generale nazionale Fimmg. "Siamo all'inizio del periodo influenzale - ha detto Crisarà - Ma il dubbio che ci può essere qualcosa dietro rimane. E' una storia vecchia che non trova soluzione. La legge parla di oggettivazione del sintomo: ma come si fa a oggettivare un mal di testa o altri tipi di patologie su cui l'unica base che ha il medico è fidarsi di quello che dichiara il paziente? Oltretutto c'è una franchigia di tre giorni in cui il lavoratore non viene pagato comunque. Stiamo subendo pressioni enormi da parte dei pazienti: minacce per certificare chi non può fare o chi può fare il vaccino. Noi medici di famiglia siamo sottoposti a pressioni enormi e siamo arrivati persino a scontri fisici".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.