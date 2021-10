Gran Bretagna, esplodono i casi Covid. L'allarme dei medici: "Pronto soccorso sull'orlo del baratro"

17 ottobre 2021 a

In Gran Bretagna altri 45mila nuovi casi per il quarto giorno consecutivo e i pronto soccorso rischiano il collasso. I dati che emergono dall'Ufficio di statistica nazionale, riportati su l'Independent, fanno paura e rilevano come i contagi di coronavirus siano in costante aumento dall'inizio di ottobre. Nelle ultime 24 ore le infezioni sono state 43.423, in lieve calo rispetto alle 45.066 di giovedì scorso, pari al livello più alto da luglio. Secondo le stime dell'Ufficio di statistica, il Paese si avvicina al picco segnato durante la seconda ondata della pandemia lo scorso inverno. I dati indicano infatti il trend in crescita: nella settimana dal quattro al 10 ottobre, circa una persona su 60 in Inghilterra aveva il Covid rispetto ad una su 70 nella settimana precedente. All'inizio di ottobre i casi positivi erano circa 30 mila al giorno.

I medici e i paramedici lanciano l'allarme sui Pronto soccorso che "sono sull'orlo del baratro", con i pazienti costretti ad aspettare nelle ambulanze, fuori dagli ospedali, anche oltre 11 ore. A riferirlo è il britannico Guardian, riportando l'allarme della Association of Ambulance Chief Executives (Aace), secondo cui ogni servizio di ambulanza nel Paese è al momento al massimo livello di allerta. "Siamo estremamente preoccupati del livello senza precedenti di ritardi, che si stanno verificando nel Regno Unito, nel trasferimento dei pazienti in ospedale", ha dichiarato Martin Flaherty, direttore della Aace.

