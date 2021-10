Lo smacco di Gualtieri al centrodestra. Parla a un'ora dalla chiusura dei seggi: "Sarò il sindaco di tutti"

campidoglio al centrosinistra

A poco più di un'ora dalla chiusura delle urne Roberto Gualtieri ha parlato già da sindaco di Roma. Il democratico ha ringraziato i romani e le romane che lo hanno votato, l'avversario Enrico Michetti del centrodestra, e gli altri candidati delle amministrative Roberto Calenda e Virginia Raggi. Gualtieri ha detto, come da prassi, "sarà il sindaco di tutti", poi ha promesso che farà "funzionare meglio Roma" parlando di crescita, innovazione, inclusività. "Non vi deluderemo", ha detto l'ex ministro dell'Economia.

Il Pd sta preparando una festa in piazza Santi Apostoli per l’ex ministro dell’Economia che, dopo aver rilasciato qualche dichiarazione al comitato elettorale, si sposterà al quartier generale del Pd nazionale, al Nazareno, dove lo aspetta il segretario Enrico Letta, intorno alle diciotto l’appuntamento con i cittadini romani sarà in piazza.

SI respira un clima di festa nella sede del Comitato elettorale di Gualtieri a Portonaccio. Nello spazio post industriale, un tempo sala da ballo e per eventi, che da 3 mesi ospita il comitato del deputato Pd i primi exit poll e la prima proiezione, che lo vedono saldamente in vantaggio, sono stati accolti da un lungo applauso. Con Gualtieri il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’ex ministro Paola De Micheli, la coordinatrice del comitato Beatrice Lorenzin e tanti altri esponenti locali dem.

