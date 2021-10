Roma, Giorgia Meloni vota per il ballottaggio e accusa il Pd: “Hanno violato il silenzio elettorale”

17 ottobre 2021 a

a

a

Giorgia Meloni ha votato a Roma per il ballottaggio tra i due candidati rimasti in corsa, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. La leader di Fratelli d’Italia ha fatto un appello ai cittadini invitandoli a recarsi alle urne per esercitare il diritto di voto dopo la bassa affluenza del primo turno: “Votare è importantissimo, è un modo anche per assumersi la responsabilità di scegliere, di essere cittadini e non fare la cosa sbagliata, cioè dire 'tanto sono tutti uguali e niente può cambiare'. Non penso che siano tutti uguali, i politici sono specchio della società che rappresentano, ce ne sono di buoni e di cattivi, bisogna saper scegliere”.

La Meloni svergogna Landini: “Perché quel grazie alla Lamorgese? Per la trattativa?”

Incalzata dai cronisti presenti al suo seggio elettorale la Meloni non ha voluto dire altro, lanciando solamente una stoccata da ko al Partito Democratico: “Non fatemi dire altro, mica sono come il Pd, che viola il silenzio elettorale”. Il riferimento è alla manifestazione andata in scena ieri, 16 ottobre, a Piazza San Giovanni, con la stessa numero uno di FdI che aveva criticato le posizioni della Cgil e l’opportunità di tenere un comportamento del genere alla vigilia del voto.

Michetti unica scelta per chi sogna di cambiare Roma dopo i disastri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.