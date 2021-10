“Addio a Il Fatto Quotidiano. Perché Selvaggia Lucarelli molla Marco Travaglio

Giorgia Peretti 11 ottobre 2021 a

a

a

Selvaggia Lucarelli lascia il Fatto Quotidiano. A rivelarlo è lei stessa tramite i suoi canali social. Dopo alcune indiscrezioni lanciate dal sito Dagospia, da subito respinte dalla giornalista, arriva la conferma della diretta interessata che ha comunicato sui suoi canali social l’abbandono al quotidiano diretto da Marco Travaglio. Contrariamente a quello che è circolato nelle settimane scorse, l’addio a “Il Fatto” per Selvaggia Lucarelli non sarebbe legato in alcun modo a dissapori interni al giornale, bensì alla necessità di nuove sfide.

La Lucarelli dà il via al tiro al piccione su Morisi. "È colpevole moralmente"

"Non sono più una giornalista del Fatto", scrive la Lucarelli su Twitter. Poi aggiunge lo screenshot di un breve testo in cui spiega le sue motivazioni, smentendo i pettegolezzi: "Nessuno strappo, solo il mio desiderio di accettare sfide più audaci. Ringrazio Marco Travaglio a cui devo tantissimo per la generosità, la fiducia e l'affetto che mi ha riservato sempre, in questi anni stimolanti nel suo giornale”. “Ma anche Maddalena Oliva e i tanti colleghi talentuosi, nessuno escluso – prosegue -. È stato bello e siccome i grazie vanno sempre detti a voce alta, ecco, lo dico a voce alta: avrete sempre la mia gratitudine". Immancabile, sul finale, la stoccata a coloro che sostengono che dietro l’addio ci sia altro: "Se voi che mi state leggendo non vi fidate e credete ad un'altra matrice dell'addio, naturalmente potete richiedere le 100.000 righe di mio stampato al Fatto".

"Fate cac*re". La Lucarelli ridicolizza Conte dopo gli insulti di Fedez

In quale casa troverà spazio la penna della Lucarelli? Al momento tutto tace ma a fornire qualche idea ci pensa ancora una volta Dagospia. Sul sito diretto da Roberto D’agostino si ipotizza un suo approdo al quotidiano “Domani” fondato da Carlo de Benedetti e diretto da Stefano Feltri. Nessuna conferma sull’indiscrezione lanciata dal portale ma visto il precedente la conferma potrebbe arrivare anche questa volta dalla Lucarelli stessa, nei prossimi giorni. Ad ogni modo, oltre gli incarichi giornalistici, la scrittrice sarà impegnata nella prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. Lo show del sabato sera ripartirà il 16 ottobre, la giornalista siederà ancora una volta dietro la scrivania insieme a Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Non sono più una giornalista del Fatto. pic.twitter.com/XARyu170bs — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 11, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.