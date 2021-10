Cassa Covid per altre 13 settimane, Draghi assicura i sindacati

14 ottobre 2021 a

Nel decreto fiscale all’esame del Cdm ci sarà il rifinanziamento di altre 13 settimane di cassa integrazione straordinaria con causale Covid fino a fine anno per quei settori per cui il blocco dei licenziamenti scade il 31 ottobre. Lo confermano i sindacati al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. Su un eventuale e ulteriore abbassamento dei prezzi dei tamponi, per agevolare i lavoratori non vaccinati, «Draghi ci ha assicurato che il governo deciderà nelle prossime ore», spiega Luigi Sbarra, segretario della CISL, al termine dell’incontro con il premier a Palazzo Chigi, «ne discuteranno domani in Cdm, ci ha spiegato il presidente del Consiglio - gli fa eco Pierpaolo Bombardieri, della UIL - e lì decideranno il da farsi».

Meno contanti e bancomat, più acquisti online: le nuove spese degli italiani

A sollevare la questione del prezzo dei tamponi, alla vigilia della nuova deadline per il passaporto vaccinale, i sindacati. «Abbiamo colto l’occasione per segnalare al governo la necessità di un forte abbassamento del costo del tampone - spiega infatti Maurizio Landini (Cgil) - ma anche che si potenzi il credito d’imposta per i servizi di sanificazione. Vorremmo che tutte le aziende, non solo alcune, si assumessero l’onore del costo dei tamponi».

