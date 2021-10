Manifestazione al Circo Massimo, alta tensione per i no pass

Valeria Di Corrado 14 ottobre 2021 a

a

a

I "no green pass" domani tornano in piazza a Roma, in contemporanea con l'entrata in vigore dell'obbligo per i lavoratori di presentare il certificato vaccinale o il tampone sul posto di lavoro. E questa volta avranno a loro disposizione una location d'eccezione, usata per i grandi eventi e per accogliere un gran numero di persone: ossia il Circo Massimo. Dopo i violenti scontri con le forze dell'ordine che ci sono stati sabato scorso nella Capitale, l'assalto dei manifestanti alla sede della Cgil e il corteo non autorizzato che da piazza del Popolo ha sfilato per il centro fino ad arrivare a largo Chigi (di fronte alla sede del Governo), l'allerta delle forze dell'ordine è ai massimi livelli. L'obiettivo è evitare che si verifichino di nuovo disordini e che si possano infiltrare nella folla estremisti di ogni genere (come è successo sabato con i militanti di Forza Nuova).

Rave party, assedio Cgil, pasticcio green pass. Annamo bene se questi sono il governo dei migliori

Ieri "in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento, tenutasi in Prefettura, è stato deciso che la manifestazione no green-pass, preavvisata per domani 15 ottobre dall’avvocato Edoardo Polacco in piazza Santi Apostoli, venisse spostata in altro sito, ritenuto più idoneo - si legge nel comunicato della Questura di Roma - La decisione scaturisce da una serie di valutazioni, legate principalmente alla tematica della manifestazione, e alla sua notevole pubblicizzazione sui social, la quale potrebbe richiamare un numero maggiore di persone, superiore a quello dichiarato dal promotore, ed anche di diversa estrazione. Bocca della Verità è stata considerata, per questo specifico evento e per questo specifico fine settimana, inidonea a contenere un eventuale numero maggiore di manifestanti, nonché limitrofa ad uffici impegnati nella gestione delle consultazioni elettorali. Alla luce di queste considerazioni la Questura ha adottato un divieto di svolgimento della manifestazione nella suddetta piazza, prescrivendo che l’iniziativa si svolga, nella stessa data, con medesimo orario, presso il Circo Massimo. Ad ogni modo piazza Bocca della Verità verrà, comunque, presidiata per convogliare eventuali manifestanti verso il Circo Massimo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.