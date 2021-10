"Odioso quel ricatto per poter lavorare", Storace da Giletti

14 ottobre 2021 a

Scontro Storace-Amurri negli studi di Non è l'Arena di Massimo Giletti. Si parla di green pass obbligatorio sui posti di lavoro e il vicedirettore del Tempo mette in evidenza le contraddizioni della Amurri e dell'intera normativa sui controlli. "Vi dovete mettere in testa che è gente esasperata - incalza Storace - perché quando domani saranno senza stipendio verranno a mangiare a casa sua".

Ed è a quel punto che scoppia la bagarre. La Amurri risponde: "E perché non si vaccinano?". Storace non ci vede più, va su tutte le furie e la accusa di viltà.

