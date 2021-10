Green pass al lavoro, Orlando boccia i tamponi gratuiti

12 ottobre 2021 a

Tamponi gratuiti per chi non ha fatto il vaccino? A porre la pietra tombale sulla proposta è il ministro del Lavoro Andrea Orlando: «Mi sembra ragionevole pensare a tutte le forme possibili di calmierazione ma far diventare il tampone gratuito significa dire sostanzialmente che chi si è vaccinato ha sbagliato», osserva il titolare del Lavoro, convinto del fatto che il tampone gratuito «significa in qualche modo smentire l’orientamento che fino a qui è stato seguito e che vede nel green pass uno strumento di tutela dei luoghi di lavoro ma anche uno strumento di incentivazione alla vaccinazione».

Così il titolare del Lavoro, il dem Andrea Orlando, chiude ogni spiraglio: «Far diventare il tampone gratuito significa dire sostanzialmente che chi si è vaccinato ha sbagliato», taglia corto il ministro. La richiesta di tamponi gratuiti ha accompagnato di pari passo la decisione del governo di estendere l’obbligo del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Decreto varato a metà settembre e le cui norme scatteranno da venerdì 15 ottobre.

