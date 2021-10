Stasera Italia, l'ex ministro ridicolizza la sinistra: nessun pericolo fascismo, immagine distorta

11 ottobre 2021 a

Esagerazioni della sinistra sul pericolo di fascismo in Italia. Nello studio di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, nella puntata dell’11 ottobre è ospite Giovanni Tria, ex ministro dell’economia durante il primo Governo di Conte, che se la prende per le parole dei democratici, che hanno duramente attaccato Fratelli d’Italia e Lega dopo la manifestazione contro il green pass e gli scontri tra gli esponenti di Forza Nuova e le forze dell’ordine: “Sarebbe sbagliato far credere che ci sia un pericolo di fascismo in Italia. Non ha spazio in Italia il fascismo, perché non c’è nessun movimento che abbia un minimo di consistenza popolare in quella parte, non ci sono nemmeno pezzi piccoli delle istituzioni che abbiano queste nostalgie. Questo non esiste. Far credere che ci sia un problema di democrazia è sbagliato. È un’immagine sbagliata che non corrisponde alla realtà. Altra cosa è dire che - conclude la sua analisi Tria - esistono gruppi, per fortuna molto limitati, di consistenza numerica o di seguito popolare, che si dichiarano fascisti e sono violenti”.

"Sarebbe sbagliato far credere che ci sia un pericolo di fascismo in Italia. Altra cosa è dire che esistono gruppi, per fortuna limitati, che si dichiarano fascisti e sono violenti"



L'economista @GvninoTria a #StaseraItalia pic.twitter.com/WbKWeQyQRS — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 11, 2021

