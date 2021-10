Ridicola gestione della sicurezza, l'attacco di Meloni alla Lamorgese

10 ottobre 2021 a

a

a

«Voglio ribadire la mia totale solidarietà e quella di Fratelli d’Italia nei confronti della Cgil, delle forze dell’ordine e anche di migliaia di manifestanti pacifici che hanno visto devastare la loro manifestazione dai soliti quattro imbecilli. Però voglio anche dire che considero la gestione della sicurezza pubblica assolutamente ridicola. E che qualcuno deve assumersi la responsabilità di conoscere nomi e cognomi delle stesse persone che fanno sempre le stesse cose e curiosamente sono sempre libere di farle». Così la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, al Tg2, a margine dell’evento di Vox a Madrid.

«Sicuramente è violenza e squadrismo, poi la matrice non la conosco. Nel senso che non so quale fosse la matrice di questa manifestazione, sarà fascista, non sarà fascista. Il punto è che è violenza e squadrismo, questa roba va combattuta sempre». Così sugli scontri di Roma la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Madrid, in occasione dell’evento "Viva 2021" organizzato da Vox, partito della destra spagnola che fa parte del gruppo dei Conservatori europei di cui Meloni è presidente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.