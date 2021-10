"Shoah unica nella sua disumanità", Michetti condanna l'antisemitismo

09 ottobre 2021 a

«La Shoah è stata unica nella sua disumanità contro uomini e donne che non avevano nessuna colpa, il punto più basso della storia. Ci vuole la massima vigilanza e unità di tutti contro ogni forma di antisemitismo affinché quello che è accaduto non si ripeta mai più, nemmeno sotto altre vesti. Ricordare altre tragedie della storia non aggiunge o toglie nulla all’Olocausto che rappresenta un unicum che ci deve aiutare a riflettere e agire contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Bisogna puntare sull’educazione alla memoria». Lo afferma il candidato sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti.

