"Michetti è forte", Bettini trema per il ballottaggio a Roma

"A Roma la destra è forte e cercherà la rivincita". Goffredo Bettini non ha dubbi e fa la sua previsione sull'imminente ballottaggio per l'elezione del sindaco della Capitale. Ai microfoni di "Omnibus" su La7, Bettini parla delle difficoltà del Pd: "Michetti è un avversario forte - ha detto Bettini - e il Pd deve recuperare tanto in termini di consensi. La destra cercherà una rivincita. In ogni caso è disdicevole ogni speculazione politica su vicende umane e giudiziarie. E' una cosa selvaggia".

