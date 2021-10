Non si trovano i voti, Mastella denuncia: brogli nei seggi

Giorgia Peretti 08 ottobre 2021 a

Clemente Mastella denuncia movimenti “strani” nei seggi durante le ultime amministrative. Il candidato sindaco di Benevento è ospite negli studi de L’aria che tira, venerdì 8 ottobre, per parlare della vittoria, seppur in attesa di conferma, nel suo Comune. Per una manciata di voti Mastella non vince al primo turno attestandosi al 49,33% mentre le liste a lui collegate vanno ben oltre il 50%. Il sindaco uscente andrà al ballottaggio con il candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano che ha ottenuto, invece, il 32,34% dei consensi. Myrta Merlino lo presenta preannunciando il secondo turno di votazione. “Come è andata?”, esordisce la conduttrice. “Forse sono successe delle cose un po’ strane”, dice il candidato sindaco.

“Hanno fatto i brogli?”, incalza subito la giornalista. Mastella rivela uno strano episodio: “Eh ci sono cose un po’ singolari, diciamo così. Le racconto cosa è successo: uno è andato a votare in un seggio, il marito, la moglie e le cognate. Lui era candidato in una delle liste. Alla fine, non c’erano i voti delle due cognate, a volte sa può capitare che magari cioè una specie di attrito con le cognate, nonostante tutto ma la moglie, magari l'amante dall'altra parte, ma lui por*a miseria. Non si è trovato manco il suo voto”.

La Merlino sottolinea ironizzando: “Ah, si è votato da solo?”. Ma Mastella prosegue: “Cioè è una cosa incredibile cioè capisci che lui si è votato ma non si trova il voto. Qualcuno ha cambiato le carte in tavola perché lui si era votato. E ha denunciato questo. Ci sono stati anche altri casi simili a questo, una sezione scrutinata in cui alla fine il presidente di seggio ha mandato tutto al tribunale io come dire nel conteggio finale era il 48% stranamente sono arrivato al 52,5% certo c'è qualcosa delle schede nulle o altro che non mi sono state chiara. Però ora è così mi do al ballottaggio con serenità. Ora, se la gente ritiene di votarmi è giusto che mi voti se ritiene invece di fare cambiamenti diversi va bene comunque”. Infine, conclude: “Una cosa strana lo dico a Andrea Marcucci (esponente del PD, ospite in collegamento anche lui della puntata nda), perché il PD di Benevento ha fatto un accorso con un leader massone locale, che il PD sostiene, con una lista diciamo legata al movimentismo cattolico di sinistra. Cioè mai visto una cosa di questo genere”.

