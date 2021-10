Tante polemiche sul Barone nero e poi l'unico vero Fascio l'aveva candidato il Pd a Torino

07 ottobre 2021 a

"Scrivi Fascio sulla scheda elettorale". Non si tratta di un'esaltazione del fascismo per annullare il voto all'interno della cabina elettorale, ma del candidato del Partito Democratico a Torino: Davide Fascio. "È tempo di agire. IL 3 E 4 OTTOBRE SULLA SCHEDA VERDE BARRA IL SIMBOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO E SCRIVI "FASCIO" (Fascio di cognome, non opinione)" il post che era apparso sulla pagina Facebook del candidato, che non è riuscito però a raggiungere il suo obiettivo, magari proprio per via del suo cognome, che stride con il partito con cui si è candidato. Ma il fascio trombato sa anche essere spiritoso, con un post ironico dopo la sconfitta alle elezioni. "Io, Valentina Sganga e Virginia Raggi che andiamo a fare serata dopo aver perso le elezioni" il testo del post che è accompagnato da una foto di Paris Hilton, Britney Spears e Lindsay Lohan in macchina pronte a far festa.



