Crisi M5s. "Non ho visto effetti speciali", la frase di Spadafora che boccia senz'appello Conte

La testa di Giuseppe Conte alla guida del M5s- politicamente parlando - inizia a traballare. Ad assestare il colpo è uno dei big del Movimento. "Una prima riflessione sulle amministrative. Dai risultati del Movimento Cinque stelle non emergono effetti speciali. A Milano praticamente non esistiamo, perdiamo due grandi città dove abbiamo governato cinque anni, Roma e Torino, anche se va detto che Virginia Raggi ottiene una buona affermazione personale, da sola contro tutto e tutti", lo scrive su Facebook il deputato M5S ed ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

"Resistiamo a Napoli, anche se con un risultato non in linea con l’ambizione dichiarata di diventare il primo partito della coalizione e al di sotto del 10%, che ci fa essere terzo partito dopo il PD e la lista civica Manfredi Sindaco. Anche se il dato che a Napoli più mi preoccupa è quello sull’affluenza che è estremamente negativo (solo il 47%)", sottolinea ancora Spadafora.

