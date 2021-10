Mario Draghi al Quirinale e Daniele Franco Premier: il retroscena da Palazzo

04 ottobre 2021 a

Manca sempre di meno all’elezione del presidente della Repubblica e sono sempre più insistenti i rumors che vorrebbero il passaggio di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. L’indiscrezione riportata da AffariItaliani è condita però dalla notizia del possibile successore alla guida del Governo dopo l’esperienza dell’ex banchiere centrale europeo. Il nome designato, spiegano alcune fonti del mondo della politica, sarebbe quello di Daniele Franco, attuale ministro dell’Economia, il cui ruolo all’interno dell’esecutivo è in continua crescita. Sono sempre di più gli esponenti politici che vogliono Draghi al Colle e le manovre per la sua sostituzione sono partite. Con buona pace di Marta Cartabia, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini e Giancarlo Giorgetti, tutti nomi ventilati per Palazzo Chigi.

Presidente del Consiglio, della Repubblica e allenatore della Roma. A Draghi manca solo l'essere santo

