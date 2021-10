Maratona Mentana, la profezia di Paolo Mieli sul ballottaggio a Roma gela il Pd: "Sarà sorprendente"

04 ottobre 2021 a

Tanti errori dietro la sconfitta del centrodestra alle elezioni amministrative 2021, ad eccezione della Calabria. Ma la partita nella Capitale resta ancora aperta e potrebbe rivelarsi sorprendente. La pensa così Paolo Mieli, che è intervenuto nel corso della Maratona Mentana in onda su La7.

L'ex direttore del Corriere della Sera, punta il dito contro la destra che, secondo Mieli, non ha tenuto conto del prima e dopo pandemia: "Per loro è come se non ci fosse stata" dice. "Si sono ripresentati dopo la pandemia con migranti, campagne sicuritarie. Ho l'impressione che chi ha avuto la vita sconvolta dalla pandemia ha cambiato opinione su tutto questo, sente molto meno il problema. Roma è interessante solo per chi prende il secondo posto. Raggi e Gualtieri sembravano pari, ma ora Gualtieri è in testa", sottolinea.

A Roma Michetti verso il ballottaggio con Gualtieri. "La Raggi ko"

Dunque il centrodestra potrebbe spuntarla al ballottaggio, dove la sfida sarà quella tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti: "Roma sarà ancora una città contendibile" sostiene sparando la previsione che gela il Pd: "Attenzione, nell'euforia del centrosinistra, a non dare per scontato che gli elettori di Carlo Calenda e di Virginia Raggi appoggino la sinistra. E aggiungo che non conterà nulla una loro eventuale indicazione di voto, ognuno voterà per chi gli pare. E penso che sarà sorprendente".

