Enrico Michetti: zero smart working al Comune. Green pass e vaccino, cosa dice il candidato del centrodestra

02 ottobre 2021

Zero smart working al Comune di Roma. Enrico Michetti nel forum nella redazione de Il Tempo delinea la sua proposta per gli uffici del Comune. Green pass? Obbedisco. Ma non faccio il testimonial del vaccino, dice il candidato del centrodestra alle elezioni per il Campidoglio del 3 e 4 ottobre nel video a cura di Franco Bechis.