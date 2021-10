Imbarazzo totale in tv, così la Gentili fulmina la gaffe sui sondaggi

Giorgia Peretti 02 ottobre 2021 a

a

a

Scatta la gaffe sul silenzio elettorale negli studi di “Controcorrente”, sabato 2 ottobre. Il talk show preserale del weekend, condotto da Veronica Gentili, su Rete 4, inciampa più volte sul divieto di propaganda politica a ridosso delle elezioni, in questo caso, amministrative previste nelle prossime ore. A commettere lo scivolone è Claudia Fusani, firma de “Il riformista”, che su domanda della conduttrice rompe il “silenzio”, costringendo la padrona di casa ad intervenire. “Chi si gioca di più in queste elezioni?”, chiede la Gentili. “In questo momento si gioca di più il centrodestra – risponde la giornalista - per il semplice motivo che è stato molto esposto anche perché tutti i sondaggi hanno dato il centrodestra in vantaggio su tutti”. La conduttrice si inserisce a gamba tesa per bloccare la sua ospite: “Ecco questo non va fatto Claudia, qui parte il primo "bip". Cartellino giallo di ammonizione, al secondo entro nello schermo capito?”. La Fusaro si scusa e cerca di riformulare il proprio discorso: “Il centrodestra è stato molto forte e il gradimento è sempre cresciuto, il centrosinistra è stato più fermo prima e continua a esserlo e questo potrebbe creare anche un vantaggio. Però in genere credo che con il governo di Mario Draghi i partiti abbiano l’occasione di cambiare e riorganizzarsi e non l’hanno fatto, succederà forzatamente tra queste elezioni e quelle del presidente del presidente della repubblica”.

Fino qui tutto bene, ma poi rinciampa: “Credo che gli scandali di questa settimana hanno messo in evidenza aspetti di queste forze politiche che non vanno bene. Io credo che chi vota il centrodestra voglia un centrodestra che sappia stare in Europa, una forza moderata e liberale e non gli estremisti, questi sono destinati a perdere”. Maria Giovanna Maglie, ospite in collegamento, non ci sta: “Eh no però ragazzi questo non è silenzio elettorale. Non va bene così però perdonami. A me del silenzio elettorale non me ne può fregare niente però se c’è va rispettato”. La Gentili le dà ragione, ristabilisce l'ordine in studio cambiando definitivamente argomento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.