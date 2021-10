Baci, selfie e abbracci, Salvini e Meloni scacciano i veleni: "Destinati a governare insieme"

01 ottobre 2021 a

Un abbraccio per scacciare veleni e polemiche. È quello tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, al loro arrivo Spinaceto per una conferenza stampa assieme ad Antonio Tajani e Lorenzo Cesa a chiusura della campagna elettorale di Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma del centrodestra. Dopo l’assenza di una foto di gruppo ieri a Milano con il candidato Luca Bernardo, oggi i leader della coalizione sono tutti riuniti nella periferia romana.

"È affetto politico. Siamo destinati a governare insieme" le parole del leader della Lega dopo lo scatto a favore di telecamere con la presidente di FdI, che si è poi scusata per aver macchiato di rossetto la camicia bianca del segretario leghista. "Questa iniziativa dimostra che il centrodestra, checché ne dica qualcuno e speri qualcun altro, è unito..." ha detto Antonio Tajani prendendo la parola per prima al comizio a tre dei leader della coalizione a sostegno di Enrico Michetti.

Baci e abbracci e anche un selfie dopo il ritardo dell’aereo della Meloni per l’evento a sostegno di Luca Bernardo "Stamattina non potevo arrivare in ritardo, perché non avevo un aereo da prendere. Sono contenta di aver incontrato Matteo", ha detto la leader di FdI. "La presenza dei leader oggi racconta che noi crediamo nella sfida per Roma. È stata un campagna elettorale molto strana: nelle piazze entusiasmo straordinario per le nostre proposte, poi leggi i giornali e c’è un’altra Italia. Ma i cittadini non si fanno fregare più dai sondaggi commissionati e da una sinistra che ha lavorato su nostre presunte divisioni".

