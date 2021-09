Dritto e Rovescio, Giorgia Meloni straccia il Green pass: "Una grande arma di distrazione"

30 settembre 2021 a

"Il Green pass è una grande arma di distrazione per non far vedere cosa il Governo non ha fatto". La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a "Dritto e Rovescio" nella puntata di giovedì 30 settembre, straccia il certificato verde. "C'è una confusione totale che mette solo paura" denuncia la Meloni intervistata dal conduttore Paolo Del Debbio su Rete4.

"E quando la gente ha iniziato a fare domande - ha sottolineato la leader di FdI - è spuntato il Green pass - Ti obbligo a fare il vaccino senza assumermi la responsabilità di fare il vaccino. Questo è un modo sbagliato di procedere" tuona la Meloni. "L'Italia è l'unico Paese al mondo che applica il Green pass. Penso che sia un'arma di distrazione del governo, perché è un tema divisivo e serve a concentrare e a non far vedere tutte le cose che il governo non ha fatto come il potenziamento dei mezzi pubblici e gli interventi nelle scuole".

