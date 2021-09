Economia italiana, "più che un decollo un rimbalzetto". I dati di Confcommercio

Antonio Siberia 30 settembre 2021 a

a

a

Grande entusiasmo in Italia per la crescita economica. Siamo contenti pure noi ma tutto sta nel capire il dove eravamo rimasti. Ed il segno meno dell'Italia è stato tragico nel periodo della pandemia e dei lockdown (con una economia che già faticava anche prima del virus). Per spiegare meglio di cosa stiamo parlando bisogna guardare i dati forniti da Confcommercio. "La spesa per alberghi, bar e ristoranti, alla fine del 2021, sarà ancora inferiore di circa 34 miliardi di euro rispetto al 2019" - ha spiegato il presidente Carlo Sangalli, sottolineando che "nei primi sei mesi di quest' anno, le presenze complessive sono ancora inferiori di 115 milioni sempre rispetto al 2019 e, di queste, 77 milioni sono assenze di turisti stranieri". Conseguenza logica di questi numeri: c'è ancora molto da recuperare. Per adesso stiamo soprattutto rimbalzando.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.