Renzi: devo dimagrire? Certo, dal giorno in cui sono nato

In sovrappeso da sempre. E le foto lo dimostrano. Matteo Renzi scherza sui suoi chili in eccesso e posta una sua immagine tra le braccia di un uomo, probabilmente suo padre o un parente, scattata in montagna quando era piccolo. E fa outing: "Girando per l'Italia per "Controcorrente" sento tante signore dirmi: devi dimagrire ragazzo. E' vero, devo dimagrire. Ma guardando le vecchie foto devo ammettere che devo dimagrire praticamente da sempre, bada che ciccia".

Le foto più recenti rimandano un leader di Italia Viva, effettivamente con qualche chilo da smaltire. La camicia portata sempre fuori dai pantaloni non riesce a mimetizzare bene la pancetta. E' ora di iniziare una dieta?

