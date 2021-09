Matteo Renzi e Luigi Brugnaro preparano il funerale di Forza Italia

Arnaldo Magro 29 settembre 2021 a

Ultimamente si sono visti, spesso e volentieri. Matteo Renzi e Luigi Brugnaro. Lo hanno fatto in gran segreto certo ma l’intento, è ben chiaro a tutti. Non solo perché hanno parlato di Cina e di Arabia. Almeno su una cosa Matteo Renzi, pare avere una marcia in più. Quella visione prospettica della politica, che molti suoi colleghi gli invidiano. Renzi è convinto di aver sentito echeggiare, neanche troppo alla lontana, le campane a morto per Forza Italia. Il che non gli spiace affatto, sapendo che quello spazio d’azione, potrebbe essere molto presto, il suo elettorato di riferimento.

Fare insieme a “coraggio Italia” una sorta di frullato moderato, è il suo obiettivo. Prendendosi quel 4-5% di elettori moderati che non si faranno convincere, ne’dalla Lega ne’ da Fdi. Così facendo, non solo terrebbe in vita (politicamente) se stesso per la prossima tornata elettorale ma terrebbe in scacco tutto il centrodestra. Quello attuale per lo meno. Forza Italia pur di non soccombere avrebbe come unica possibilità, a quel punto, di confluire in questo “contenitore di centro” Lega e Fdi senza una forza moderata rappresentata oggi da FI, non avrebbero invece i numeri per governare un domani.

Ecco perché, se il centrodestra non dovesse portare a casa risultati soddisfacenti dalle prossime amministrative, potrebbe subire grossi scossoni. Rischia di non esserci più quel centrodestra che tutti conosciamo. Ecco perché, ci si comincia in gran segreto, a guardare intorno. O meglio a guardarsi al centro. Sembrava ormai démodé ed invece come tutte le mode, prima o poi ritorna utile. Quel bistrattato centro. Che sia permanente o duraturo non è dato sapersi. Ma che rischia presto di servire, è senza ombra di dubbio. Con grande gioia di Matteo Renzi.

Si può dire che ci si aspettava qualche risultato in più dalla conduzione della giornalista mora? Che dopo averla vista in ogni luogo ed orario, forse era anche lecito farlo?

Ed invece i risultati (sotto la media di rete), tardano ad arrivare ed il nervosismo, comincia invece a montare. Sarà per questo che si è pensato subito di rinforzare la squadra romana, sperando che serva ad invertire la rotta nell’immediato. L’avviso ai naviganti sarà sufficiente?

