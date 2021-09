Clima, Mario Draghi incontra Greta Thunberg e le attiviste ambientali

29 settembre 2021 a

In occasione della sua partecipazione all’evento 'Youth4 Climate: Driving Ambition', il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà domani a Milano, alle ore 9.30, le attiviste ambientali Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Il premier, parlando all'assemblea delle Nazioni Unite la scorsa settimana, aveva insistito sulla necessità di ascoltare i giovani, spesso promotori del cambiamento in fatto di salvaguardia dell’ambiente.

Ieri la Thunberg è tornata a puntare il dito contro "i leader che ci selezionano ma poi non ci ascoltano, fanno finta di ascoltarci". In una agorà piena di ragazzi, allestita al Mico, l'attivista ha arringato i presenti e ha chiesto a gran voce "giustizia climatica ora. I nostri leader difettano di azione ed è intenzionale, è un tradimento per noi, per le future generazioni. Solo 'blablabla' da parte di leader che fingono di avere ambizioni climatiche, ma poi aprono miniere. Serve transizione senza traumi, perché non c'è un piano B, servono collaborazione e forza di volontà per fermare i cambiamenti".

