Assalto dei "gretini" all'informazione: blitz nella redazione di Libero Quotidiano

Assalto dei giovani "gretini" all'informazione. Il blitz nella redazione di Libero Quotidiano a Milano è scattato questa mattina, giovedì 29 settembre, per chiedere di parlare con un giornalista e far tornare alla ribalta l'emergenza clima sotterrata dalla pandemia di coronavirus. Così cinque studenti, due italiani, due francesi e un inglese seguaci di Greta Thunberg, la ragazzina svedese che combatte contro i cambiamenti climatici, hanno fatto irruzione nella sede del quotidiano armati di cartelli per chiedere di parlare con un cronista.

Nel palazzo è arrivata la Digos per sgomberare gli attivisti che hanno fatto scattare il blitz contemporaneamente anche in altri giornali: Open, il Fatto Quotidiano e persino nella sede di La7.

I ribelli di @XrItaly stanno presidiando le sedi dei più importanti #media italiani per ricordare che la #crisiclimatica dev’essere al primo posto dell’agenda mediatica.#ThereIsNoPlanetB pic.twitter.com/J7yRvXgEuL — Extinction Rebellion Italia (@XrItaly) September 29, 2021

