Giorgia Meloni assalita all'assemblea di Confcommercio. E sgrida i giornalisti

Fuori programma per Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia è stata letteralmente assalita dai giornalisti al suo arrivo all’assemblea di Confcommercio a Roma. Fuori all'Auditorium della Conciliazione, dove erano previsti gli interventi del presidente Sangalli e del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti (è arrivato in ritardo e ha eluso i giornalisti), giornalisti e fotografi hanno circondato Meloni dando vita a un assembramento che l’ha spinta giù dal marciapiede.

Nonostante gli inviti a lasciare spazio e ad allargarsi, il numero uno di FdI si è ritrovata in mezzo alla strada ed è esplosa in un rimprovero: “Fermi, fermi… fateve indietro… ma come ve lo devo dire? Non posso stare in mezzo alla strada! Non mi pare carino, no?! Che c'avete stamattina? Ve spostate?! Mamma mia ragazzi, non me sembrate molto centrati stamattina!”.

"Draghi al Colle favorisce il centrodestra". Il retroscena sul prossimo presidente della Repubblica

A fatica, lo staff della deputata ha spinto indietro la marea di microfoni e taccuini e Giorgia Meloni, visibilmente scura in volto, ha fatto una cauta apertura a Mario Draghi al Quirinale sottolineando: “Il centrodestra è compatto, le nostre candidature a Roma e Milano sono estremamente competitive, nel centrosinistra invece c’è un certo nervosismo e sta insieme solo per interesse. Non intendo però continuare a rispondere a una domanda che non ha fondamento. Se c’è un problema Lega nel centrodestra? Dei problemi della Lega ne dovete parlare con la Lega, dopodiché siamo in campagna elettorale e vorremmo rispondere sui problemi dei cittadini. Agli altri si chiede cosa pensano della riforma del catasto e a noi se siamo divisi o no. Se mi consente nell’ultima settimana di campagna elettorale è proprio un tema che non mi interessa!”.

Il tutto è avvenuto in diretta a “L’Aria che Tira”, il programma di approfondimento politico di LA7 e la conduttrice Myrta Merlino non ha potuto fare a meno di sottolineare: “Per come conosco la Meloni era nervosa e di cattivo umore, credo che l’intervista di Giorgetti in cui candida Draghi al Quirinale in vista di elezioni anticipate l’abbia innervosita e abbia teso il clima nel centrodestra”.

