Salvini su Morisi: chi vende droga vende morte. Chi la consuma sbaglia e va aiutato

Salvini torna a difendere Luca Morisi. E lo fa in Tv. «Per me chi vende droga, vende morte. Su questo spero che nessuno abbia dubbi: chi consuma droga sbaglia, va aiutato e curato. Ma tirare in ballo il discorso politico, che non c’entra nulla con il partito, è un attacco gratuito alla Lega a cinque giorni dal voto, Stanno imbastendo un processo politico contro la Lega, è surreale». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Oggi è un altro giorno, su Rai 1, commentando la vicenda che ha coinvolto il suo ex-spin doctor Luca Morisi.

«Chi vende droga, soprattutto ai ragazzi, deve andare in galera perché vende morte. E io finché campo mi opporrò a uno Stato che pensa di legalizzare e liberalizzare le droghe. Poi se uno sbaglia risponderà a se stesso», ha detto ancora Salvini, «A me sembra surreale che ci siano giornali che stanno imbastendo un processo politico a me e alla Lega sull’errore eventuale privato di una persona - aggiunge -. La cosa vera è che io mi opporrò a qualsiasi referendum che legalizza le droghe. Ci sono 100 parlamentari di Pd e M5S che propongono di coltivarsi la droga a casa...ma vi rendete conto? Follia».

Buon pomeriggio Amici. Ora in diretta a "Oggi è un altro giorno", su Rai 1. https://t.co/WDrjVhcEwW — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 28, 2021

