"Quando un amico sbaglia..." Matteo Salvini, il messaggio a Luca Morisi travolto dalla bufera

"Quando un amico sbaglia..." Matteo Salvini commenta con un post l'inchiesta giudiziaria che ha investito Luca Morisi, per anni guru della Bestia, la piaattaforma della comunicazione social della Lega. "Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi", ha scritto il leader del Carroccio in un post su Facebook.

Insieme alle parole di sostegno a Morisi, Salvini ha pubblicato una foto che li ritrae insieme. "Amicizia e lealtà per me sono la Vita. In questa foto avevamo qualche anno e qualche chilo in meno, voglio rivederti presto con quel sorriso. Ti voglio bene amico mio, su di me potrai contare. Sempre", iol messaggio di Salvini allo storico collaboratore.

Morisi è indagato a Verona per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti dopo che, nel corso di una perquisizione, sono state trovate sostanze illegali (in modiche quantità, scrive il Corriere) nella sua abitazione. La perquisizione sarebbe partita dopo che tre giovani hanno indicato Morisi come la persona che gli aveva fornito degli stupefacenti, facendo scattare così anche l'accusa di spaccio.

L'esperto di comunicazione nei giorni scorsi aveva lasciato ogni incarico nella Lega adducendo "motivi personali", e oggi è tornato a parlare chiedendo scusa " a tutti", a Salvini e alla Lega, affermando di non aver commesso reati e ammettendo di essere in un momento "doloroso" caratterizzato da "fragilità".

