È una mangiatoia per la sinistra, Meloni sgancia la bomba sul Covid

«Il Covid è stato una grande mangiatoia per i soliti circuiti della Sinistra. Mascherine che non sono mai arrivate, appalti agli amici degli amici. Dov’è la magistratura? Si sta ancora occupando di Berlusconi...». Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in piazza a Bologna per un impegno elettorale in vista delle amministrative di ottobre.

La leader di Fratelli d'Italia ha sganciato anche una bomba politica sul governo Draghi. «I veri no vax stanno al Governo con tutto il casino che hanno fatto. Sono favorevolissima alla campagna vaccinale, ma faccio domande di buon senso...».

