Vaccino, c'è l'ok del Cts alla terza dose per over80 e ospiti delle Rsa. Giallo per gli operatori sanitari

Via libera del Comitato tecnico-scientifico alla terza dose di vaccino anti Covid per gli anziani sopra gli 80 anni e gli ospiti delle Rsa. Il Cts, si è riunito nel pomeriggio del 25 settembre, ha tenuto conto dell’orientamento in tal senso dell’Aifa, ripreso dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, rinviando invece la decisione sugli operatori sanitari, ritenendola non urgente al momento e considerando inoltre che non c’è univocità in letteratura sulla terza dose a persone sane, anche se maggiormente esposte come nel caso dei sanitari.

Via libera al vaccino in gravidanza ma...meglio dal quarto mese

Sul possibile aumento della capienza nei teatri e cinema, il Cts e il Governo si esprimeranno invece la prossima settimana. Lunedì è in programma un’altra riunione del Cts, e, come annunciato dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri "i tempi siano maturi per andare incontro ad un ampliamento. Ora, al contrario di qualche tempo fa, abbiamo il green pass, che nella sua doppia forma, diagnostica col tampone e vaccino, quindi profilassi contro il Covid, consente di allargare queste maglie. O meglio, andando avanti anche noi arriveremo al punto di poter dire che la mascherina non serve più, la distanza non serve più: è prematuro dire questo, ma non è prematuro aumentare i posti nei cinema, riaprire gli stadi, fare dei concerti. È chiaro che deve essere fatto con gradualità, e dipenderà anche dal tipo di attività perché il teatro è una cosa, il cinema è un’altra cosa, e il concerto è un’altra cosa ancora. Soprattutto su quest’ultimo, dove maggiore può essere il rischio, lì servono delle garanzie maggiori. Il ministero della Salute sta lavorando a tutte le ipotesi, compresa quella dei concerti".

