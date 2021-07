Travaglio e Scanzi al Globe Theatre, rivolta contro la Raggi

11 luglio 2021 a

a

a

Eravamo abituati a un Globe Theatre casa di Shakespeare. Invece quest'anno la sindaca Raggi ha deciso di ospitare nel celebre teatro elisabettiano dedicato alla memoria di Gigi Proietti due spettacoli di propaganda grillina. Andrea Scanzi sarà impegnato lunedì 12 in uno spettacolo politico con "I casi Matteo", ritratto politico-antropologico di Matteo Renzi e Matteo Salvini. Travaglio, invece, sarà in scena il giorno dopo con un altro caso politico trasformato in spettacolo, ovvero "Conticidio", tratto dal suo ultimo libro.

Forte e compatta la levata di scudi contro l'uso politico di uno spazio culturale come il Globe Theatre. «La cupola del Colosseo deve aver dato alla testa alla Raggi - scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Massimo Ungaro - L’ultima che ha pensato è di dare il Globe Theatre a Scanzi e Travaglio. Con buona pace del nobile teatro shakespeariano voluto da uno dei nostri più grandi mattatori. Da Macbeth al Conticidio di Travaglio: la cultura svilita e svenduta nel nome del pensiero unico grillino. I romani non cadranno nella stessa trappola due volte».

Travaglio-Pedullà, che botte e schiaffoni! Il Fatto sbava per Conte, La Notizia per Grillo

E su Twitter tuona anche Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva: "Che ne pensano i ministri Messa e Franceschini del Globe Theatre di Roma che collabora con l'Università di Roma 3, ridotto a palcoscenico di una manifestazione di partito come le serate pro Conte-M5s di Travaglio e Scanzi? - si chiede Anzaldi che è anche componente della commissione Cultura - Che c'entra il teatro shakespeariano con la propaganda del Fatto? È stata la sindaca Raggi a decidere che un teatro nato su impulso pubblico fosse destinato a una manifestazione propagandistica del Fatto Quotidiano, a poche settimane dalle elezioni? Politicizzazione senza precedenti. Il Fatto percepisce soldi pubblici per queste serate?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.