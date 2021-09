Le mille strategie di Fuortes per evitare gli scocciatori

Gianfranco Ferroni 14 settembre 2021 a

a

a

Circolano leggende metropolitane, molto romane, su un manager appena approdato a un incarico di grande notorietà. E partono i racconti. Non volendo incrociare gli sguardi dei suoi tanti dipendenti, né stringere mani anche a causa dell’emergenza Covid-19, il nuovo capo ha scelto di adottare alcune «strategie di alleggerimento». Per partecipare a un atteso convegno «in trasferta», fuori dalla capitale, ecco così la scelta di arrivare a cerimonia già iniziata, quando le luci sono basse. L’uscita? Anticipata, come quando Gianni Agnelli lasciava lo stadio durante il secondo tempo: e sempre in penombra. Chi poi aveva individuato l’albergo del nuovo big, hotel prenotato per un sano riposo notturno, è rimasto a bocca asciutta: il numero uno se n’è andato via all’alba, quando ancora tutti dormivano e nemmeno segnavano la colazione.

Uno Mattina, "tutto normale?" Esplode il caso in Rai sulla carica di autori e registi

Alla faccia di chi pregustava un incontro casuale per prendere un caffè. Pare che queste storie, molto teatrali, abbiano come protagonista Carlo Fuortes, ora al comando della Rai. Che del teatro conosce anche i trucchi. A proposito: ma quanta gente si è ricordata, improvvisamente, che il 5 settembre è il suo compleanno...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.