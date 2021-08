La rivoluzione di Carlo Fuortes in Rai, partono i tagli. La prima vittima? Papa Francesco

05 agosto 2021 a

a

a

Carlo Fuortes entra come un uragano nel suo ruolo di amministratore delegato della Rai. Una delle prime mosse del nuovo dirigente della tv di Stato riguarda Papa Francesco, che sarà la prima vittima illustre dei tagli alle spese per riportare il bilancio in parità. Come svela Dagospia l’ad ha ordinato una drastica riduzione della copertura del viaggio del Pontefice in Ungheria e Slovacchia. Secondo Dago la scelta è dovuta anche a ciò che Giuseppina Paterniti, direttrice editoriale dell'offerta informativa, e Massimo Milone, responsabile di Rai Vaticano, hanno assicurato a Fuortes: Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, sarebbe d’accordo con la decisione dei tagli. Ma in realtà è un’enorme bugia. Con i viaggi dei Papi la Rai, sin dal 1954, ci ha sempre guadagnato, visto che vende le immagini dei servizi a 98 emittenti della zona europea. Un autentico boomerang e una partenza col piede sbagliato.

Il complotto ai danni di Papa Ratzinger: fatto fuori da massoneria, lobby e poteri forti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.