Il processo che sconvolge il Quirinale: l'ex funzionario e le mazzette che imbarazzano Sergio Mattarella

09 settembre 2021 a

a

a

Un ex funzionario del Quirinale ha creato un gran imbarazzo a Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, e a tutto il Colle. In gran segreto, e ora rivelato dal Fatto Quotidiano, è iniziato il processo per un dipendente, che secondo i pm ha ricevuto delle mazzette e “millantava rapporti con ignari pubblici ufficiali”. La prima udienza è andata in scena ieri e ha visto come imputato l’uomo che in passato ha ricoperto il ruolo di capo del settore autorimesse e che secondo la Procura di Roma incassava denaro promettendo di interferire su chi gestiva un concorso interno per nuovi funzionari.

La truffa del M5S ai danni di Dibba: lo scandalo del voto nascosto

I fatti risalgono al periodo che va da febbraio 2016 a giugno 2017 e si tratta di una somma complessiva che ammonta a 9.500 euro, di cui i primi mille versati in contanti, a cui sono poi seguiti tre bonifici, due da 2.500 euro e uno da 3.500. Secondo gli inquirenti tali somme sono state incassate per una millantata mediazione nei confronti di ignari pubblici ufficiali che negli uffici del Quirinale si stavano occupando del concorso. All’ex dipendente è stata mossa l’accusa di traffico di influenze: i giudici decideranno ora il suo destino, ma la storia ha fatto scalpore all’interno dei corridoi del Colle.

Green pass taroccato ai no-vax, lo scandalo dell'infermiera di Treviso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.