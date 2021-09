Claudio Durigon "tentato dalla Meloni". Il leghista tuona: basta falsità

12 settembre 2021 a

Claudio Durigon tentato da Giorgia Meloni? Basta falsità sull'ex sottosegretario Claudio Durigon. Secondo una ricostruzione fantasiosa de Il Fatto Quotidiano il leghista, dopo le dimissioni, avrebbe cominciato a guardare con simpatia verso Fratelli d’Italia. "Si aspettava la nomina a vicesegretario della Lega con delega al Centro-Sud. Ma la promessa non è stata rispettata, forse proprio a causa dell’opposizione dei maggiorenti del Carroccio, con in prima linea il solito Giorgetti. E la storia non gli è andata giù: "Si è messo a fare il pazzo" avrebbe dichiarato un fedelissimo del segretario.

A fugare qualsiasi dubbio sull'ipotesi cambio di casacca ci ha pensato il diretto interessato che in un comunicato ha tuonato: "Rassicuro i giornali e le fonti interessate che diffondono quotidianamente fango e falsità di ogni tipo. Non ho alcuna intenzione di lasciare la Lega - ha dichiarato il parlamentare del Carroccio - Anzi, sono orgoglioso di farne parte e di lavorare al fianco di un leader insostituibile come Matteo Salvini".

