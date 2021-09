L'Aria Che Tira, Maria Giovanna Maglie fa a pezzi Mario Draghi: "Un governo tecnico è un governo inferiore"

Giada Oricchio 09 settembre 2021 a

a

a

“Draghi ha fatto male. Basta con il partito di Mario santo subito!”. La bordata arriva da Maria Giovanna Maglie, ospite de “L’Aria che Tira”, il programma di LA7, giovedì 9 settembre. Alla domanda della conduttrice Myrta Merlino: “Draghi ha lanciato l’obbligo vaccinale per portare a casa il green pass esteso? E’ tutto un negoziato?”, la giornalista e scrittrice ha risposto secca: “Evidentemente ha fatto male Draghi a dare per scontato qualcosa che non aveva discusso con i partiti che stanno in un governo di emergenza nazionale. Ho detto fin dall’inizio che per me un governo tecnico è un governo inferiore per qualità a un governo che sia espressione elettorale”.

"Dopo un sorsettino di grappa...". Che previsioni fa Mannheimer? Il dettaglio dietro la telecamera scatena la Merlino

E quando la Merlino le ha fatto presente che tutto il mondo ci invidia Draghi, la Maglie ha fatto spallucce: “Embe’? E’ un problema del resto del mondo, non mio! Un tecnocrate non può essere meglio di un politico e lo direi anche se ci fosse qualunque altro tecnocrate al governo. Se preferivo Conte? No perché non aveva più la fiducia. Questo tipo di esecutivi sono una rinuncia alla nostra democrazia. Io a ‘Santo Mario subito’ non mi iscriverò mai! Mi auguro che i partiti si riprendano dal trauma passista in cu sono caduti, non solo di rimessa per polemizzare tra di loro, ma sul serio”.

Maglie ha sottolineato che la Lega ha espresso fin da subito la sua contrarietà all’obbligo del vaccino e all’estensione del green pass rifilando un’altra stoccata: “Anche Draghi deve imparare che deve avere a che fare con i partiti che a loro volta rendono conto agli elettori. E se la Lega vota contro io non mi stupisco. Non è un governo di unità nazionale, ma si emergenza”.

Swg da Mentana depone Raggi dal trono. Quattro su quattro, perde anche con Calenda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.