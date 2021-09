Giorgia Meloni e Matteo Salvini finalmente sposi: "Bella coppia. Governeremo insieme"

Laura Carcano 06 settembre 2021 a

a

a

Tante discussioni su reddito di cittadinanza, imprese, ripresa, pandemia, green pass e vaccinazioni al Forum Ambrosetti. Ma a Cernobbio, fuori dal ricco palinsesto di workshop dell’evento , si è parlato anche di alleanze nel centrodestra. I due principali esponenti della destra al simposio, in cui è sfilato il gotha della economia e dell’impresa e mezzo governo Draghi, si sono scambiati sorrisi e delle chiacchiere un po’ defilate. A parlarsi il leader di Fdi Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini. Con loro nella conversazione che voleva essere privata anche il Ministro Giancarlo Giorgetti, nei giardini di Villa d’Este.

Video su questo argomento Salvini e Meloni, selfie ma niente bacio: ecco perché VIDEO

A Cernobbio poco prima Meloni aveva assicurato in un a margine coi cronisti: «Io non ho nessun piano B per le alleanze». Per la numero uno di Fratelli d’italia, «FI e Lega nella maggioranza a sostegno del governo Draghi credo sia una fase eccezionale, i governi di larghe intese semplicemente non possono funzionare perché sono visioni alternative». Parola di Meloni: «Per me c’è solamente l’alleanza di centrodestra e spero che per Lega e Forza Italia valga lo stesso, sono abbastanza ottimista che nel 2023 il centrodestra andrà al voto compatto e che possa con il consenso dei cittadini governare il Paese». Ai cronisti che la assediano ancora la numero uno di Fdi, scortata dal suo staff, ha fatto capire che non può fermarsi oltre con loro, perché «abbiamo una cosa da fare». Poi è arrivato il «Bella coppia», scritto da Matteo Salvini su Facebook postando un selfie scattato insieme a Giorgia Meloni al forum di Cernobbio, nel bel mezzo di un simpatico siparietto in favore di telecamere e fotografi. «Prove tecniche di governo», ha scherzato il leader leghista, abbracciando Giorgia Meloni, rispondendo alla stampa che gli chiedeva come fosse andata la chiacchierata defilata, ma non passata del tutto inosservata.

Meloni distrugge il reddito grillino: “Metadone di Stato”. Poi il dolce siparietto con Salvini

La frase dell’ex ministro dell’Interno «Prove tecniche di governo», è stata detta sorridendo ai fotoreporter che invocavano un bacio fra Salvini e Meloni con vista panoramica del lago. E il numero uno del Carroccio, che sempre scherzando ha risposto: «No, lei ne ha uno a casa, io ne ho una a casa». In seguito però poco dopo il siparietto, sempre nella cornice di Villa d’Este, ai cronisti che gli chiedevano del selfie sulle sponde del lago di Como con Meloni e se le cose vanno bene fra loro Salvini ha risposto con tono serio: «Governeremo insieme». «L’immagine che volevo vedere», ha commentato su twitter il deputato della Lega Claudio Borghi: «Questo è il punto più importante della giornata», ha scritto sulla frase del leader del Carroccio: «Governeremo insieme».

"Ma come fai?" Salvini sbotta con Speranza e lo spauracchio del lockdown

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.