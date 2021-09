La truffa del Movimento 5 Stelle ai danni di Alessandro Di Battista: lo scandalo del voto nascosto

04 settembre 2021 a

Altro che Giuseppe Conte! Agli stati generali del Movimento 5 Stelle il voto fu un plebiscito per Alessandro Di Battista. Così quel risultato è stato nascosto e messo nel cassetto da quel giorno per non farlo sapere in giro. Operazione compiuta da Beppe Grillo, Vito Crimi, Roberta Lombardi, Giancarlo Cancelleri, Fabiana Dadone, Jacopo Berti e Claudio Cominardi. Con la sola scandalizzata opposizione di Davide Casaleggio che da quel momento non ha più riconosciuto il Movimento fondato da suo padre Gianroberto. Lo svela oggi Il Giornale che scrive di avere visto la documentazione nel cassetto. E racconta che dopo Dibba comandante a fare il pieno di preferenze fu l’ex Iena Dino Giarrusso. Una trama in piena regola per favorire Giuseppi.

