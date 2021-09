I no-vax non spostano voti: nella Lega chiedono a Matteo Salvini di isolare Claudio Borghi e gli anti-vaccino

04 settembre 2021 a

La Lega ha deciso da che parte stare e non strizzerà più l’occhio ai no-vax. Dopo le fughe di notizie degli scorsi giorni su possibili spaccature all’interno del Carroccio è arrivato un chiarimento dai presunti “ribelli” Giancarlo Giorgetti e Luca Zaia, che hanno confermato l’appoggio a Matteo Salvini e alla sua linea di Governo. Il leader leghista ha ribadito che il suo partito resterà fedele a Mario Draghi, anche se a volte può capitare di avere divergenze. Come riferisce Libero sul tema dell’obbligo vaccinale l’ala più governativa della Lega ha deciso di fare quadrato intorno al leader, chiedendogli in cambio di isolare i parlamentari troppo vicini al mondo no-vax, un universo che dal punto di vista elettorale non sposta voti.

Nel mirino dei big della Lega ci sono ad esempio Claudio Borghi, Alberto Bagnai e Armando Siri, che da tempo esprimono posizioni considerate ambigue sul vaccino. “Ho fatto una riunione con i sette governatori della Lega, abbiamo messo giù le linee guida. Per il vaccino, visto che il 70 per cento della popolazione è vaccinato, la Lega era, è e sempre rimarrà per la volontarietà. La Lega è contro qualsiasi tipo di obbligo” l’annuncio di Salvini, le cui parole sono state sposate prima da Giorgetti - “Il capo è Salvini e quello che dice lui a me sta bene. Le cose stanno andando molto bene. Le misure adottate finora stanno funzionando, quindi può darsi che non sia necessario ricorrere all'obbligo vaccinale. Io spero di no. A me piace molto ciò che ha scritto la Corte svizzera in termini etici, se si arriva all'obbligo vaccinale si arriva a una forma coercitiva che, se possibile, deve essere evitata” - e poi da Zaia: “Noi non siamo contro i vaccini, penso sia chiaro, ma arrivare alla obbligatorietà dell'inoculazione è un po' una sconfitta, socialmente. Il Green Pass c'è, io ce l'ho, ce l'ha anche Salvini”. La resa dei conti si è risolta in maniera tranquilla.

