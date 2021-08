Enrico Letta sta sereno, Mps no: arriva la doccia fredda sulla banca

Gianfranco Ferroni 27 agosto 2021 a

Enrico Letta può stare sereno, almeno per la sua campagna elettorale, grazie allo "slittamento temporale" della procedura di acquisto del Monte dei Paschi di Siena da parte di Unicredit. Già, ma quale sarà il vero motivo di questa lentezza, in un mondo come quello della finanza dove il denaro non dorme mai? Nessuno vuole dirlo ufficialmente, neanche tra coloro che lavorano nelle stanze del ministro dell’Economia Daniele Franco, ma il prezzo da pagare per la città sarà il cambio di nome della banca, "seppellendo" lo storico brand Mps. Un vero e proprio affronto alla tradizione, nato in oscure stanze europee. E chi lo va a dire ai senesi, proprio durante una sfida per la conquista di un seggio situato all’ombra di palazzo Salimbeni?

