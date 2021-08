Monte dei Paschi, che aiutino a Letta. Quando arriverà l'offerta Unicredit: "Non è una data scelta a caso..."

26 agosto 2021 a

Su Monte dei Paschi di Siena arriva l'aiutino a Enrico Letta. Secondo quanto risulta al quotidiano Libero la proposta di Unicredit - presieduta dall'ex ministro Pier Carlo Padoan - per rilevare la banca, infatti, subirà un ritardo rilevante. Così sostanzioso che l'acquisizione verrà formalizzata solo dopo il 3-4 ottobre, date fatidiche per la politica italiana con le elezioni amministrative in molti comuni tra cui Roma e Milano ma anche per le suppletive della Camera in alcuni collegi come quello di Siena.

Appunto, "non si tratta di una data a caso", scrive il quotidiano. perché in quei due giorni il segretario del Pd sfiderà alle urne Tommaso Marrocchesi Marzi, l'avversario del centrodestra, per il collegio suppletivo del capoluogo toscano.

Le voci sull'operazioni rischiano di danneggiare Letta alle urne, anche perché si parla della probabile scomparsa del marchio e di una quota di esuberi che potrebbe arrivare a 7mila dipendenti. Un clima di incertezza sulla banca e sulla città dove è stata fondata che allontana il momento della verità, quando - sostiene il quotidiano - "dissimulare tranquillità sulla sorte di lavoratori e territorio diventerà un'impresa impossibile. Insomma, ecco perché Letta oggi dorme sonni più tranquilli. Del resto la partita senese che lui inizialmente immaginava come una passeggiata, si sta rivelando strada facendo molto più impervia. Pare che Lega e Fratelli d'Italia stiano risalendo nei sondaggi e quello zoccolo duro del 40% di consensi intoccabili che il Partito Democratico era sicuro di avere come base in Toscana non sia più così tanto intoccabile". Ma in ogni caso se ne parla a ottobre, a urne chiuse e con i verdetti elettorali già acquisiti.

